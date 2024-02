Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 120,49 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 120,49 USD. Im Tief verlor die Novo Nordisk-Aktie bis auf 118,50 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 121,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 15.859 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 67,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 43,67 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novo Nordisk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,20 DKK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,60 DKK belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 22,99 DKK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone

Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter