Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Kurs der Novo Nordisk

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novo Nordisk-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 112,32 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Novo Nordisk-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 112,32 EUR. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 112,64 EUR zu. Die Novo Nordisk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,22 EUR ab. Bei 111,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 27.478 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 43,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,20 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,60 DKK. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.220,00 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Am 31.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 23,09 DKK fest.

