Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk reagiert am Nachmittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 113,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 113,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 113,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.243 Novo Nordisk-Aktien.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,25 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,47 Prozent.

Nachdem Novo Nordisk seine Aktionäre 2022 mit 6,20 DKK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,60 DKK je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,09 DKK je Aktie belaufen.

