Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag mit Aufschlag

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 153,10 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,16 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.219 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 154,50 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,91 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 96,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 58,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.034,44 DKK an.

Am 03.08.2022 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,86 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,76 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 41.265,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38.333,00 DKK umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Novo Nordisk am 04.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,53 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert: Novo Nordisk wird dank Wegovvy-Medikament noch optimistischer

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Deutsche Bank Research belässt Novo Nordisk auf 'Buy'

Sanofi-Aktie leichter: Sanofi will Insulinpreise in den USA drastisch senken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

Bildquellen: Novo Nordisk