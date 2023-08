Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 167,18 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 167,18 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 167,88 EUR. Bei 167,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 32.844 Stück.

Am 08.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 175,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,23 EUR ab. Mit Abgaben von 41,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.171,25 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 8,78 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 5,86 DKK je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 35,52 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

