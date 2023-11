So bewegt sich Novo Nordisk

Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagvormittag stärker

14.11.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 100,59 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 100,59 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 102,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,85 USD. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 9.716 Aktien. Bei 104,00 USD markierte der Titel am 14.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,39 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 54,05 USD erreichte der Anteilsschein am 12.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 46,27 Prozent sinken. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novo Nordisk am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 58.731,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Novo Nordisk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,27 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk gibt Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung bekannt Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

