Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag in Rot

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 93,21 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 93,21 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 92,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,25 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.470 Stück gehandelt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 98,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 5,66 Prozent niedriger. Am 17.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 42,37 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58.731,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Novo Nordisk gibt Details zu Wegovy gegen Herzkreislauferkrankung bekannt

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell