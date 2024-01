Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagmittag behauptet

So entwickelt sich Novo Nordisk

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,42 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 97,42 EUR bewegte sich die Novo Nordisk-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 98,19 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 97,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.680 Novo Nordisk-Aktien.

Am 11.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,73 EUR an. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 2,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent auf 58.731,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert. Am 29.01.2025 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,36 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

