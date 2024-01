Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 97,18 EUR.

Um 16:07 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 97,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 97,10 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 31.257 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 99,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,62 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2023 bei 60,02 EUR. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 61,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,36 DKK je Aktie belaufen.

