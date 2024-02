Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,5 Prozent auf 122,35 USD.

Um 23:20 Uhr wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 122,35 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 123,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 121,40 USD. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.608 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,80 USD) erklomm das Papier am 13.02.2024. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 1,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 67,88 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 80,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 6,20 DKK an Novo Nordisk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,60 DKK. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.863,00 DKK – ein Plus von 59,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 23,08 DKK in den Büchern stehen haben wird.

