Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Novo Nordisk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 114,12 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 114,12 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,20 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,86 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 30.393 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.03.2023 (63,93 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 43,98 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,60 DKK. Im Vorjahr hatte Novo Nordisk 6,20 DKK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.220,00 DKK angegeben.

Am 31.01.2024 legte Novo Nordisk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,61 Prozent auf 65.863,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 23,08 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

