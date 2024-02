Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag mit roter Tendenz

Novo Nordisk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 114,08 EUR ab.

Um 16:07 Uhr fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 114,08 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 113,20 EUR aus. Bei 114,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.475 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 115,98 EUR erreichte der Titel am 15.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 1,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 63,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 78,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novo Nordisk seine Aktionäre 2022 mit 6,20 DKK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,60 DKK je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.220,00 DKK.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 23,08 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

