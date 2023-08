Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 167,22 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 167,22 EUR. In der Spitze gewann die Novo Nordisk-Aktie bis auf 167,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,52 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.374 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 175,00 EUR markierte der Titel am 08.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 4,65 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,23 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 70,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.171,25 DKK.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,78 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,86 DKK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 35,52 DKK je Aktie.

