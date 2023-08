Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk gewinnt am Mittag an Fahrt

So entwickelt sich Novo Nordisk

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 170,02 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 170,02 EUR zu. Die Novo Nordisk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 12.395 Novo Nordisk-Aktien.

Am 08.08.2023 markierte das Papier bei 175,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,23 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.171,25 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 8,78 DKK gegenüber 5,86 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 54.300,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 35,52 DKK im Jahr 2023 aus.

