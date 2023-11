Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochmittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Mit einem Wert von 91,05 EUR bewegte sich die Novo Nordisk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Novo Nordisk-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,05 EUR an der Tafel. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 92,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,73 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 57.018 Novo Nordisk-Aktien.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 99,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 8,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,69 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,00 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58.731,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 18,27 DKK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Dienstagnachmittag steigen

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein