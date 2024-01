Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Novo Nordisk-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 106,81 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 23:20 Uhr die Novo Nordisk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ OTC bei 106,81 USD. Die Novo Nordisk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,25 USD. Die Novo Nordisk-Aktie sank bis auf 105,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,25 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 9.337 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Bei 110,25 USD erreichte der Titel am 11.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 65,53 USD erreichte der Anteilsschein am 13.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,65 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,00 DKK gegenüber 2,93 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,34 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt am Montagmittag im Minus