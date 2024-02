Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BTE-Handel 0,4 Prozent auf 844,70 DKK ab.

Werte in diesem Artikel

Der Novo Nordisk-Aktie ging im BTE-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 844,70 DKK. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 842,30 DKK. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 843,75 DKK. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.118 Novo Nordisk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2024 bei 850,30 DKK. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.03.2023 auf bis zu 476,85 DKK und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novo Nordisk-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 6,20 DKK, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,60 DKK aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.220,00 DKK angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 31.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,91 DKK gegenüber 2,93 DKK im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 65.863,00 DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novo Nordisk einen Gewinn von 23,08 DKK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge