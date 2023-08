Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Mittwochvormittag gefragt

Novo Nordisk im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 185,54 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 23:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 185,54 USD. Die Novo Nordisk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,26 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,70 USD. Zuletzt wechselten 129.633 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 192,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,48 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 48,93 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.171,25 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novo Nordisk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.367,00 DKK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren.

Die Novo Nordisk-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 35,54 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies

Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher

Ausblick: Novo Nordisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt