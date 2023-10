Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag im Aufwind

Kurs der Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Novo Nordisk-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 2,0 Prozent auf 101,50 USD. Die Novo Nordisk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 71.925 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 201,98 USD erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novo Nordisk-Aktie. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 14,53 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie aus.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,93 DKK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,73 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

