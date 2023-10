Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 96,54 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,5 Prozent auf 96,54 EUR ab. Bei 96,35 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 97,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.606 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 99,24 EUR markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 46,48 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Novo Nordisk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,93 DKK je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,73 DKK fest.

