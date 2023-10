Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 96,18 EUR abwärts.

Um 16:07 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 96,18 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,49 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,96 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 88.279 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,24 EUR) erklomm das Papier am 13.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,18 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,67 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 86,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,39 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54.300,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novo Nordisk-Aktie in Höhe von 17,73 DKK im Jahr 2023 aus.

