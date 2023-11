Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BTE-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 674,08 DKK.

Das Papier von Novo Nordisk befand sich um 09:17 Uhr im Sinkflug und gab im BTE-Handel 0,8 Prozent auf 674,08 DKK ab. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 673,50 DKK nach. Zum BTE-Handelsstart notierte das Papier bei 673,50 DKK. Im heutigen Handel wurden bisher 30.131 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 728,05 DKK ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2022 Kursverluste bis auf 399,75 DKK und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,70 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58.731,00 DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.265,00 DKK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,27 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

