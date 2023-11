Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 90,93 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 90,93 EUR. Bei 91,58 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 42.595 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 98,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. Am 17.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 40,92 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

