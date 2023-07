Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novo Nordisk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 142,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie wies um 09:21 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 142,98 EUR. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 143,50 EUR zu. Die Novo Nordisk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,80 EUR ab. Bei 143,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.848 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 11,20 Prozent zulegen. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 45,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.146,25 DKK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,78 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 6,22 DKK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53.367,00 DKK – ein Plus von 26,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 42.031,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Novo Nordisk am 10.08.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,31 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Eli Lilly-Aktie in Grün: Übernahme von Versanis für Milliardensumme

Novo Nordisk-Aktie stärker: Abnehmspritze Wegovy in Deutschland deutlich günstiger als in den USA

Novo Nordisk in Grün: Abnehmspritze soll Ende Juli in Deutschland auf den Markt kommen