Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk steigt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Novo Nordisk-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 144,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 144,08 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie legte bis auf 144,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11.328 Novo Nordisk-Aktien.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 159,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 9,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,23 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 46,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.146,25 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 04.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 8,78 DKK gegenüber 6,22 DKK je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53.367,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 42.031,00 DKK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 35,31 DKK je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Eli Lilly-Aktie in Grün: Übernahme von Versanis für Milliardensumme

Novo Nordisk-Aktie stärker: Abnehmspritze Wegovy in Deutschland deutlich günstiger als in den USA

Novo Nordisk in Grün: Abnehmspritze soll Ende Juli in Deutschland auf den Markt kommen