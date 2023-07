Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk tendiert am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 143,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novo Nordisk nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 0,4 Prozent auf 143,56 EUR. Bei 144,64 EUR erreichte die Novo Nordisk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 143,18 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 19.521 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2023 markierte das Papier bei 159,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 10,76 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,23 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 31,58 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.146,25 DKK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novo Nordisk am 04.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,78 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,22 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 53.367,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.031,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 26,97 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 35,31 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

