Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Novo Nordisk zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 171,30 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 171,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 172,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 168,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.032 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 175,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novo Nordisk-Aktie 2,16 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 98,23 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,66 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.171,25 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 10.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,78 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,86 DKK je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.265,00 DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.300,00 DKK ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novo Nordisk am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 35,50 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies

Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher

Ausblick: Novo Nordisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt