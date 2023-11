Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk zieht am Freitagmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 93,02 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 93,02 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Novo Nordisk-Aktie sogar auf 93,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 29.849 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novo Nordisk-Aktie somit 6,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2022 (53,69 EUR). Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 73,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 58.731,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 31.01.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novo Nordisk rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,27 DKK je Aktie.

