Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novo Nordisk konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 93,30 EUR.

Das Papier von Novo Nordisk konnte um 16:06 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 93,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Novo Nordisk-Aktie sogar auf 93,67 EUR. Bei 90,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 48.020 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,24 EUR an. Gewinne von 6,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2022 (53,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.217,50 DKK je Novo Nordisk-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Novo Nordisk zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 58.731,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,27 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

