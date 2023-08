Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novo Nordisk-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 184,86 USD.

Bei der Novo Nordisk-Aktie ließ sich um 23:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 184,86 USD. In der Spitze legte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 191,10 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Novo Nordisk-Aktie bis auf 181,60 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 186,00 USD. Der Tagesumsatz der Novo Nordisk-Aktie belief sich zuletzt auf 8.024 Aktien.

Am 10.08.2023 markierte das Papier bei 192,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 94,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 48,74 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.171,25 DKK.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,78 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 5,86 DKK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54.300,00 DKK – ein Plus von 31,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 35,48 DKK je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies

Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher

Ausblick: Novo Nordisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt