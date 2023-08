Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 167,68 EUR ab.

Die Novo Nordisk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 2,0 Prozent auf 167,68 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Novo Nordisk-Aktie ging bis auf 167,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.825 Novo Nordisk-Aktien.

Am 08.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 174,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,24 EUR am 24.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novo Nordisk-Aktie derzeit noch 41,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.171,25 DKK an.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,78 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,86 DKK je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 54.300,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 31,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Novo Nordisk-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 35,48 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

