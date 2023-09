Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Montagmittag mit Verlusten

Novo Nordisk im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 87,02 EUR.

Um 12:03 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 87,02 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,65 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,60 EUR. Zuletzt wechselten 56.869 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2023 auf bis zu 93,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,45 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,12 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 77,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,39 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novo Nordisk im vergangenen Quartal 54.300,00 DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novo Nordisk 41.265,00 DKK umsetzen können.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk rechnen Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,70 DKK fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

Novo Nordisk-Aktie springt an: Novo Nordisk bringt Abnehmspritze Wegovy auf britischen Markt

Novo Nordisk-Aktie: Novo Nordisk hat LVMH als wertvollstes europäisches Börsenunternehmen abgelöst