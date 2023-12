Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 96,20 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 96,20 USD. In der Spitze fiel die Novo Nordisk-Aktie bis auf 95,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 24.845 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,51 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2023 erreicht. 12,80 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 64,08 USD. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 33,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 58.731,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novo Nordisk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novo Nordisk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,36 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

