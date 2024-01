Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk tendiert am Mittag südwärts

So bewegt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,58 EUR ab.

Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 98,58 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Novo Nordisk-Aktie bis auf 98,24 EUR. Bei 98,49 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 13.058 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2024 bei 99,73 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,17 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 64,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novo Nordisk am 02.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,00 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 58.731,00 DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.265,00 DKK umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novo Nordisk im Jahr 2023 18,37 DKK Gewinn je Aktie ausweisen wird.

