Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Zuletzt konnte die Aktie von Novo Nordisk zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,3 Prozent auf 124,34 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 23:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 124,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 124,75 USD. Mit einem Wert von 122,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 63.611 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,75 USD erreichte der Titel am 15.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.03.2023 bei 67,88 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 45,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novo Nordisk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,20 DKK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,60 DKK belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.220,00 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Am 31.01.2024 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 4,91 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 59,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 23,08 DKK belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

