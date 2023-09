Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novo Nordisk am Dienstagnachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 87,14 EUR nach.

Um 16:05 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 87,14 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.263 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,50 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 49,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novo Nordisk-Aktie 43,64 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,39 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novo Nordisk noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 DKK in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.300,00 DKK umgesetzt, gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,71 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen