Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Donnerstagmittag im Minus

So entwickelt sich Novo Nordisk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 94,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:58 Uhr rutschte die Novo Nordisk-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 93,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 24.989 Stück.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 4,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,41 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 1.217,50 DKK an.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,39 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 54.300,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 31,59 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novo Nordisk wird am 02.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novo Nordisk möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 18,15 DKK in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich schwächer

Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Mittwochnachmittag im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 mit Abgaben