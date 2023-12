Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novo Nordisk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 90,66 EUR zu.

Um 09:05 Uhr stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 90,66 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,81 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.145 Novo Nordisk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,98 Prozent. Am 12.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 50,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Novo Nordisk gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novo Nordisk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58.731,00 DKK im Vergleich zu 41.265,00 DKK im Vorjahresquartal.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novo Nordisk veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novo Nordisk ein EPS in Höhe von 18,38 DKK in den Büchern stehen haben wird.

