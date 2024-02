Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verbilligt sich am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 114,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 114,80 EUR. Die Novo Nordisk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 114,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,90 EUR. Von der Novo Nordisk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.495 Stück gehandelt.

Am 19.02.2024 markierte das Papier bei 115,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 63,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,36 Prozent.

Nach 6,20 DKK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,60 DKK je Novo Nordisk-Aktie. Analysten bewerten die Novo Nordisk-Aktie im Durchschnitt mit 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,91 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk 2,93 DKK je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novo Nordisk mit einem Umsatz von insgesamt 65.863,00 DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden waren, um 59,61 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Novo Nordisk dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,07 DKK je Aktie belaufen.

