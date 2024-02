Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novo Nordisk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 112,56 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 112,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 112,46 EUR. Bei 114,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 58.354 Novo Nordisk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,56 EUR erreichte der Titel am 20.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Novo Nordisk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,60 DKK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novo Nordisk 6,20 DKK aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.220,00 DKK an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 DKK. Im Vorjahresviertel waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65.863,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 23,07 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

