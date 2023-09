Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt ging es für die Novo Nordisk-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 87,26 EUR.

Der Novo Nordisk-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 87,26 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,58 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 18.158 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Bei 93,50 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,15 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novo Nordisk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,71 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

