Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt wies die Novo Nordisk-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 89,24 EUR nach oben.

Um 16:07 Uhr stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 89,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 89,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.905 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 4,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 81,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.217,50 DKK aus.

Am 10.08.2023 hat Novo Nordisk die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 53.367,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Novo Nordisk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 31.10.2024 wird Novo Nordisk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,71 DKK je Aktie belaufen.

