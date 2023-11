Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 93,22 EUR abwärts.

Um 09:21 Uhr fiel die Novo Nordisk-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,22 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Novo Nordisk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,91 EUR aus. Mit einem Wert von 93,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novo Nordisk-Aktien beläuft sich auf 12.996 Stück.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 99,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novo Nordisk-Aktie damit 6,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,90 EUR am 18.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk-Aktie wird bei 1.217,50 DKK angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novo Nordisk ein EPS von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novo Nordisk am 31.01.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novo Nordisk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,27 DKK fest.

