Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Novo Nordisk-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 93,23 EUR.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 93,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 93,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.299 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 98,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,97 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,91 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,18 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.217,50 DKK an.

Am 02.11.2023 lud Novo Nordisk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58.731,00 DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.265,00 DKK in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,27 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Freitagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen