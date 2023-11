Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Das Papier von Novo Nordisk legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 93,54 EUR. Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,54 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 92,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.647 Novo Nordisk-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2023 markierte das Papier bei 98,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,62 Prozent Plus fehlen der Novo Nordisk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2022 Kursverluste bis auf 53,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novo Nordisk-Aktie ist somit 42,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Am 02.11.2023 hat Novo Nordisk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.731,00 DKK – ein Plus von 42,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novo Nordisk 41.265,00 DKK erwirtschaftet hatte.

Novo Nordisk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.01.2025 dürfte Novo Nordisk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,27 DKK je Aktie in den Novo Nordisk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

