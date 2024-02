Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk am Mittwochmittag schwächer

Novo Nordisk im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novo Nordisk. Das Papier von Novo Nordisk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 111,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 111,06 EUR abwärts. Bei 110,32 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.931 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die Novo Nordisk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 63,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novo Nordisk seine Aktionäre 2022 mit 6,20 DKK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,60 DKK je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.220,00 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,91 DKK. Im letzten Jahr hatte Novo Nordisk einen Gewinn von 2,93 DKK je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 65.863,00 DKK gegenüber 41.265,00 DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novo Nordisk am 02.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Novo Nordisk die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novo Nordisk-Gewinn in Höhe von 23,07 DKK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag