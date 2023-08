Novo Nordisk Aktie News: Novo Nordisk tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Novo Nordisk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 170,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Novo Nordisk-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 170,94 EUR. Bei 172,20 EUR markierte die Novo Nordisk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.485 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 1,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 98,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novo Nordisk-Aktie mit einem Verlust von 42,53 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.171,25 DKK je Novo Nordisk-Aktie an.

Novo Nordisk veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 8,78 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk 5,86 DKK je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,59 Prozent auf 54.300,00 DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.265,00 DKK erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Novo Nordisk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 35,48 DKK je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novo Nordisk-Aktie

Gerresheimer-Aktie legt zu: Positive Studie des Investmenthauses Jefferies

Novo Nordisk-Aktie gibt dennoch nach: Novo Nordisk wird nach starkem Wachstum zuversichtlicher

Ausblick: Novo Nordisk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt