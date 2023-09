Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novo Nordisk legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,7 Prozent auf 93,44 USD.

Die Novo Nordisk-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 93,44 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novo Nordisk-Aktie bei 96,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,77 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 7.598 Novo Nordisk-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,98 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novo Nordisk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,10 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novo Nordisk-Aktie liegt somit 3,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novo Nordisk-Aktie bei 1.217,50 DKK.

Novo Nordisk ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 53.367,00 DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.265,00 DKK umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,71 DKK je Novo Nordisk-Aktie belaufen.

