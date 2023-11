Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich Novo Nordisk

Die Aktie von Novo Nordisk gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 103,75 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für das Novo Nordisk-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 103,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novo Nordisk-Aktie bisher bei 104,00 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 102,35 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.587 Novo Nordisk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,00 USD) erklomm das Papier am 14.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2022 (54,45 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novo Nordisk-Aktie 90,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.217,50 DKK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,00 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 DKK je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novo Nordisk-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Experten taxieren den Novo Nordisk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,27 DKK je Aktie.

