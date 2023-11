Novo Nordisk Aktie News: STOXX 50 Aktie Novo Nordisk gibt am Dienstagmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novo Nordisk. Die Novo Nordisk-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 93,87 EUR nach.

Die Novo Nordisk-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 93,87 EUR. Im Tief verlor die Novo Nordisk-Aktie bis auf 93,39 EUR. Bei 94,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 18.431 Novo Nordisk-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2022 (54,54 EUR). Mit einem Kursverlust von 41,90 Prozent würde die Novo Nordisk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.217,50 DKK für die Novo Nordisk-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novo Nordisk am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,00 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,93 DKK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 58.731,00 DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 41.265,00 DKK eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novo Nordisk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,27 DKK je Novo Nordisk-Aktie.

